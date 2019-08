Martin Fuchs a remporté l'or aux Championnats d'Europe à Rotterdam. Le Zurichois de 27 ans, sur Clooney, s'est imposé avec 4,46 points juste devant le Britannique Ben Maher.

Martin Fuchs grimpe sur le toit de l'Europe. A 27 ans seulement, ce surdoué de l'équitation continue son ascension. Auteur de deux sans-fautes dimanche, le jeune cavalier est devenu champion d'Europe un an après sa médaille d'argent aux Jeux équestres mondiaux à Tryon. Cette première médaille d'or continentale porte son total de breloques européennes à trois, après le bronze des Européens d'Aix-la-Chapelle en 2015 et le même métal deux ans plus tard à Göteborg, toutes deux obtenues avec l'équipe de Suisse.

Deuxième à l'issue du premier parcours, Fuchs a réussi un second run parfait, à peine entaché d'un point de pénalité pour dépassement de temps. Mais ce point se révélera au final d n'être qu'une anecdote, puisque seule une erreur de Ben Maher pouvait le priver de l'or. Et le Britannique, d'une précision folle tout au long de la compétition, a vu son cheval Explosion W toucher l'avant-dernier obstacle et finir ce week-end avec 4,62 points. Cruel pour le duo mais totalement mérité pour un Martin Fuchs terriblement solide. Clooney n'aura manqué qu'une barre, mercredi lors de la chasse. Là où, au final, l'erreur coûtait le moins cher.

Cela faisait 26 ans que la Suisse n'avait plus connu pareil honneur. Le dernier et seul cavalier suisse titré à cet échelon restait Willi Melliger en 1993 à Gijon avec Quinta. Il s'agit de la 10e médaille européenne pour la Suisse.

Steve Guerdat 12e

Le bronze est allé au Belge Jos Verlooy, alors que Steve Guerdat a pris le 12e rang. Tout se passait bien pour le numéro un mondial jurassien et sa jument Bianca lors de la première manche. Parfaitement dans les temps, le binôme a malheureusement connu une dernière ligne droite catastrophique. Bianca a touché le premier obstacle d'un triple avec ses postérieurs avant de faire tomber la toute dernière barre, là encore avec les pattes arrière.

12e provisoire, Guerdat a préféré renoncer à courir lors de la deuxième manche. Le Jurassien peut nourrir des regrets, mais même deux sans-fautes ne lui auraient pas permis de faire mieux que le bronze. C'est la touchette de vendredi lors du concours par équipe qui lui a ôté les chances de viser l'or.

