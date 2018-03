Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 14:09 12. février 2018 - 14:09

Avec une seule victoire lors de leurs huit derniers matches, Martin Schmidt et le VfL Wolfsburg s'enfoncent dans la crise. Et ils auront la "malchance" d'accueillir le Bayern Munich samedi.

Treizième de la Bundesliga après la défaite 3-1 concédée dimanche devant le Werder Brême, le VfL Wolfburg est, ces dernières heures, la cible de bien des critiques de la part de la presse. Elles visent essentiellement le duo formé par Martin Schmidt et par son directeur sportif Olaf Reebe. "Schmidt et Rebbe sous pression", titre ainsi les "Wolfsburger Nachrichten". "Maintenant, cela devient très sérieux pour Schmidt et Rebbe", écrit par ailleurs le "Wolfsburger Allgemeine Zeitung". On rappellera que les deux hommes ont fait venir cet hiver deux internationaux suisses, Renato Steffen et Admir Mehmedi...

"Tout le monde mesure l'urgence de la situation, explique Martin Schmidt. Il est minuit moins deux... Nous devons impérativement briser cette spirale négative." Dès samedi contre le Bayern qui reste sur une série de neuf victoires de rang en Bundesliga ?

