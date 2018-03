Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 juillet 2013 13:03 30. juillet 2013 - 13:03

Genève - Martin Schweizer a été éliminé en séries du 50 m brasse avec le 31e temps (28''01) aux Mondiaux de Barcelone. Il lui aurait fallu nager en 27''58 ou plus vite pour aller en demi-finale.

Schweizer aurait dû pulvériser le record national de Damien Courtois (27''81), et a fortiori son record personnel, pour franchir le cap. Il avait déjà été sorti en séries sur 100 m brasse, sans démériter néanmoins (record personnel).

Les jours se suivent et se ressemblent donc pour les Suisses, qui restent tous en rade au premier tour à ces Mondiaux, que ce soit Dominik Meichtry, Lukas Räuftlin ou Schweizer. L'objectif minimal de Swiss Swimming ne sera ainsi de loin pas atteint.

Alors que nombre de nageurs des autres pays continuent à battre ou tutoyer les records, les Helvètes peinent à suivre le rythme dans ce sport en constante et rapide évolution.

Le meilleur temps des séries du 50 m brasse a été signé par le Sud-Africain Cameron van der Burgh en 26''78. Il s'est approché à 0''11 de son record du monde établi il y a quatre ans.

