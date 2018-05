Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 16:30 18. mai 2018 - 16:30

Marwin Hitz ne disputera pas la Coupe du monde en Russie. Le portier d'Augsbourg en Allemagne a fait part de son indisponibilité au sélectionneur national, Vladimir Petkovic.

A la place de Marwin Hitz, qui a disputé plus de 150 matches de Bundesliga pour Wolfsburg et Augsbourg, et qui est sur le point de changer de club, c’est Yvon Mvogo qui rejoindra le cadre national pour la Coupe du monde. Dans la hiérarchie des gardiens, le Fribourgeois de Leipzig RB prendra la troisième place derrière Yann Sommer et Roman Bürki.

Gregor Kobel (Hoffenheim) prend sa place comme quatrième gardien dans la perspective du camp d'entraînement à Lugano (27 mai au 8 juin).Vladimir Petkovic et l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti estiment qu'il s'agit d'un gardien de but très talentueux avec un avenir prometteur.

Mvogo (23 ans) et Kobel (20 ans) n'ont été utilisés que sporadiquement cette saison 2017/18 dans leur club respectif de Bundesliga, Leipzig et Hoffenheim. Les deux ont en revanche déjà l’expérience de l’équipe nationale avec Vladimir Petkovic.

Neuer Inhalt Horizontal Line