Ce contenu a été publié le 3 juin 2018 22:16 03. juin 2018 - 22:16

Neymar, auteur du premier but du Brésil face à la Croatie en match de préparation au Mondial 2018 (2-0), s'est dit dimanche "très heureux" de son retour après trois mois sans jouer.

Mais la star du PSG estime n'être qu'à "80%" de ses capacités.

"Ca fait trois mois que je me suis blessé. Revenir et faire ce que j'aime le plus, jouer au football, et en plus marquer un but, c'est une joie immense. Je suis très heureux", a déclaré le leader de la Seleçao.

"Je ressens encore un peu de gêne, mais c'est normal quand on reste autant de temps sans marcher. Je me sens à 80% de mes capacités", a détaillé le Brésilien, à deux semaines du match contre la Suisse. Neymar n'avait plus joué depuis février en raison d'une fracture au pied droit survenue lors d'un match avec le PSG face à l'OM.

Après son but inscrit face aux Croates, l'attaquant a été félicité par ses coéquipiers puis s'est rué vers le banc pour remercier le docteur de la Seleçao Rodrigo Lasmar qui l'a opéré il y a trois mois. "C'était pour le remercier. Pas seulement Lasmar, mais aussi Rafa et Rica (ndlr: physiothérapeute et préparateur physique). Ils ont été 24 heures sur 24 avec moi. Et je veux remercier toutes les personnes qui ont été importantes pour moi", a poursuivi l'attaquant.

