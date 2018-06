Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 juin 2018 - 21:39

Les champions du monde n'affichent de loin pas leur habituelle sérénité alors qu'ils s'apprêtent à remettre leur titre en jeu.

L'Allemagne a concédé une inquiétante défaite 2-1 en Autriche, en match de préparation à la Coupe du monde.

Même s'il faut toujours relativiser le niveau de performance d'une équipe en pleine préparation, le bilan actuel de la Mannschaft laisse songeur. En trois matches cette année, la sélection de Joachim Löw n'en a pas gagné un seul, ayant fait match nul contre l'Espagne (1-1) et ayant perdu contre le Brésil (1-0) en mars.

En remontant encore un peu plus le temps, soit jusqu'à novembre et les amicaux en Angleterre (0-0) et contre la France (2-2), cela fait désormais cinq rencontres sans victoire pour la machine à gagner qu'est d'accoutumé l'Allemagne. Dans un pays prompt à allumer les débats les plus passionnés dès qu'il s'agit de football, ce pointage partiel ne va pas manquer de faire parler.

A Klagenfurt, les Allemands avaient pourtant pris un excellent départ, malgré les trombes d'eau qui se sont abattues sur la pelouse et ont contraint à donner le coup d'envoi avec 1h40 de retard. Mesut Özil a profité de plusieurs atermoiements de la défense autrichienne pour ouvrir le score dès la 11e.

La Mannschaft a ensuite exercé une nette domination mais n'a que trop peu souvent su quoi faire d'un ballon qu'elle a monopolisé. Or l'Autriche est revenue des vestiaires avec des intentions bien différentes et a frappé par deux fois, grâce à Hinteregger (53e) et Schöpf (69e).

Manuel Neuer, qui n'avait plus joué depuis le 16 septembre et passait en Autriche un véritable test censé valider sa participation au Mondial, espérait sans aucun doute mieux pour son retour au jeu. Même si le portier de Bayern Munich n'a commis aucune faute particulière sur les deux réalisations adverses.

L'Allemagne doit désormais soigner sa confiance le 8 juin contre l'Arabie Saoudite avant de s'envoler pour la Russie, où elle affrontera le Mexique, la Suède et la Corée du Sud.

