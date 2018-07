Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juillet 2018 20:56 01. juillet 2018 - 20:56

Un quatrième coureur suisse sera finalement au départ du Tour de France samedi prochain à Noirmoutier-en-l'Ile. La formation AG2R a en effet rappelé Mathias Frank

Cette journée s'est donc terminée de manière idéale pour Mathias Frank, qui avait dû se contenter d'un 4e rang dans la course en ligne des championnats de Suisse. Il remplace au sein de l'équipe AG2R le Français Alexandre Geniez, qui n'a pas suffisamment récupéré des efforts fournis lors du récent Giro (11e place finale). "Je suis désolé pour Alexandre, mais suis si heureux de pouvoir participer à la plus grande course du monde", a déclaré le Lucernois de 31 ans selon un communiqué d'AG2R.

Dans cette Grande Boucle, Mathias Frank aura pour mission d'emmener le plus loin possible son leader Romain Bardet, qui vise un nouveau résultat de tout premier plan après sa 2e place de 2016 et sa 3e de 2017. Il aura notamment pour coéquipier l'Argovien Silvan Dillier, alors que les deux autres Suisses en lice seront engagés avec la BMC (Stefan Küng et Michael Schär).

Neuer Inhalt Horizontal Line