Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 19:30 04. octobre 2018 - 19:30

Mathieu Fleury est le nouveau président du Festival international de films de Fribourg (FIFF). L'avocat de 47 ans a été élu jeudi soir à l'unanimité par l'assemblée générale.

Le nouveau président est connu pour avoir fonctionné comme secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs (FRC), a rappelé le FIFF dans un communiqué. Auparavant, le Jurassien habitant à Fribourg a oeuvré à défendre les journalistes en tant que directeur de la Fédération suisse des journalistes (Impressum).

Mathieu Fleury est actuellement directeur administratif de la Haute école de musique Vaud/Valais/Fribourg (HEMU). Après son élection, il s'est dit "très honoré de cette opportunité de participer au succès et au rayonnement d'un des événements culturels les plus connus, reconnus et appréciés du canton".

Mathieu Fleury succède à François Nordmann. L'ancien diplomate avait été élu en 2015, en remplacement alors de Walter Stoffel, par ailleurs président entre 2003 et 2010 de la Commission de la concurrence (Comco).

