Ce contenu a été publié le 17 février 2018 04:08 17. février 2018 - 04:08

Mathilde Gremaud et Sarah Hoefflin se sont qualifiées pour la finale du slopestyle (dès 5h ce samedi, heure suisse). La Fribourgeoise et la Genevoise ont pris les 5e et 7e places des qualifications.

La 5e place de Mathilde Gremaud (85,4 pts), 18 ans, marque un beau retour pour la Gruérienne, opérée des ligaments à un genou au printemps dernier et qui n'avait plus disputé de compétition de haut niveau depuis un an. La gagnante du Big Air des X-Games 2017 a visiblement retrouvé ses repères.

Sarah Hoefflin (83 pts) n'a pas eu à forcer son talent pour se qualifier. Elle garde sa meilleure figure, avec deux rotations et demie et deux fois la tête en bas, pour la finale, où elle entend même la présenter deux fois. Toujours à l'aise lors des sauts, elle a assuré lors du premier run et a chuté sur le second en prenant plus de risques, sa qualification déjà en poche. Le meilleur score a été obtenu par la Suédoise Emma Dahlström (91,4 pts).

Ces qualifications ont été fatales à de "grosses pointures" comme la Canadienne Dara Howell ou la Française Tess Ledeux. La première est championne olympique en titre, la deuxième, championne du monde. Toutes deux ont été éliminées. Quant à l'Américaine Maggie Voisin, gagnante des derniers X-Games, elle a décroché son billet de justesse. Dans cette jeune discipline, admise aux Jeux en 2014, les cartes sont vite redistribuées.

