Maude Mathys n'a pas manqué l'occasion d'ajouter un 3e titre consécutif de championne d'Europe de courses de montagne. A Zermatt, la Vaudoise de 32 ans a devancé d'1'01 l'Autrichienne Andrea Mayr.

Favorite de l'épreuve, Maude Mathys a attendu son heure en restant en 2e position jusqu'à Riffelalp avant d'attaquer et de s'imposer sans trop de difficultés au pied du Cervin.

"Ces Européens étaient le grand objectif de la saison, a-t-elle confié. Et c'est fantastique que tout se soit aussi bien passé. Je me sentais super bien préparée et c'était chouette d'avoir ma famille et de nombreux amis tout au long du parcours. Ca m'a vraiment motivé."

Avec ce troisième sacre consécutif sur le plan continental, elle rejoint Andrea Mayr dans les livres d'histoire. L'Autrichienne, titrée quatre fois et sextuple championne du monde, avait réussi le triplé entre 2013 et 2015. Elle tient aussi à se préparer pour le marathon des JO de Tokyo l'année prochaine.

A noter la belle 8e place de la jeune Vaudoise Simone Troxler, étudiante en médecine à l'université de Lausanne.

Chez les hommes, 4e place pour le Fribourgeois Rémi Bonnet. C'est le Britannique Jacob Adkin qui s'est imposé devant le Norvégien Overgaard et l'Italien Xavier Chevrier.

Neuer Inhalt Horizontal Line