Henri Laaksonen (ATP 120) file du mauvais coton. Il a enchaîné une quatrième défaite sur le Circuit, perdant 7-6 (7/4) 6-1 dès le 1er tour à Winston-Salem face au modeste Coréen Duckhee Lee (ATP 212).

Incapable de remporter le moindre match tant à Wimbledon, qu'à Bastad et Gstaad, Laaksonen n'y arrive décidément pas en ce moment. Il avait pourtant pris le meilleur départ dans cette rencontre, menant 4-1 dans la première manche avant de perdre le fil.

Le Schaffhousois n'a pas non plus tenu la distance durant le second set, face à un adversaire qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Le Coréen a réussi le break pour prendre le large (3-1) et gagner tous les jeux suivants.

Duckhee Lee (21 ans) a marqué l'histoire avec ce succès: il est devenu le premier joueur sourd à remporter un match dans le tableau final d'un tournoi ATP. Il a bien géré une interruption de cinq heures à cause d'un orage, lors de sa première rencontre sur le circuit principal.

"Les gens se moquaient de moi pour mon handicap. Ils me disaient que je ne devrais pas jouer. C'était vraiment difficile, mais mes amis et ma famille m'ont aidé à avancer. Je voulais montrer à tout le monde que je pouvais le faire", s'est ému Lee après sa victoire historique.

"Mon message pour les malentendants est de ne pas se décourager. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez tout faire", a ajouté le joueur classé à la 212e place mondiale, jusqu'ici longtemps cantonné au circuit Challenger (deuxième division).

Son handicap lui rend la vie dure. Il ne peut pas entendre les juges de ligne ni les annonces de score de l'arbitre de chaise: il doit donc s'en remettre à des gestes pour s'éviter toute confusion. Il ne perçoit pas le bruit des balles.

Lucky loser au tournoi de New York dans le Bronx, Viktorija Golubic (WTA 73) a pour sa part subi un revers cinglant face Fiona Ferro (WTA 72) au 1er tour. La Française s'est en effet imposée sur le score sans appel de 6-0 6-1.

