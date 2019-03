Des activistes anti-Brexit, sous les traits de Theresa May et Angela Merkel, se rendent devant les quartiers généraux de l'UE à Bruxelles à quelques heures de l'ouverture du sommet européen.

Theresa May va présenter jeudi à Bruxelles sa demande d'un report de trois mois du Brexit. La date initiale avait été fixée au 29 mars. Mais les dirigeants européens, lassés des atermoiements britanniques, sont bien décidés à poser leurs conditions.

La Première ministre leur exposera en personne ce qu'elle leur a déjà écrit la veille: la requête d'un décalage jusqu'au 30 juin de la date du divorce entre le Royaume-Uni et l'UE. "Je crois qu'une courte extension sera possible", a déjà répondu mercredi le président du Conseil européen, Donald Tusk, maître de cérémonie du sommet européen à Bruxelles.

Mais "elle sera conditionnée à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des communes", a-t-il prévenu, alors que Mme May cherche à soumettre une nouvelle fois au vote l'accord de divorce qu'elle a conclu en novembre avec Bruxelles. Les députés britanniques l'ont déjà rejeté massivement à deux reprises.

Mais la dirigeante conservatrice n'a pas perdu l'espoir de les voir changer d'avis et veut organiser un nouveau vote "aussi vite que possible". "J'espère passionnément que les députés soutiendront l'accord que j'ai négocié avec l'UE", a déclaré Mme May mercredi soir après s'être entretenue avec des membres de l'opposition. Le report du Brexit est pour elle "un grand regret personnel".

"Illusoire"

Le temps presse avant le 29 mars. Le risque persiste plus que jamais que Londres sorte de l'UE sans accord, donc sans période de transition.

"Même si l'espoir d'un succès final peut paraître fragile, voire illusoire, et bien que la fatigue du Brexit soit de plus en plus visible et justifiée, nous ne pouvons renoncer à rechercher jusqu'au tout dernier moment une solution positive", a lancé M. Tusk mercredi.

Lors du sommet, "on aura une indication de ce que les 27 sont prêts à accorder en cas de vote positif" au Royaume-Uni, a indiqué un diplomate. Une "décision formelle" sera prise plus tard par les 27 en fonction des événements au Royaume-Uni.

Si Mme May n'est pas en mesure "de présenter au Conseil européen des garanties suffisantes sur la crédibilité de sa stratégie", sa demande de report sera "écartée" au profit du scénario d'une "sortie sans accord", a prévenu le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

Jeremy Corbyn, le dirigeant du Labour, principal parti d'opposition au Royaume-Uni, est lui aussi à Bruxelles jeudi, pour rencontrer plusieurs reponsables européens. Il leur dira qu'il est confiant dans le fait "qu'une alternative à l'accord bâclé de Theresa May peut être acceptée au Parlement" britannique, a indiqué son entourage.

"Graves risques"

Outre les "garanties" demandées à Mme May, les Européens vont aussi débattre jeudi de cette date du 30 juin, qui pose problème à plusieurs pays. Un report de trois mois chevauche en effet les élections européennes prévues du 23 au 26 mai. En principe, le Royaume-Uni serait tenu d'organiser un scrutin s'il est encore un pays de l'UE.

S'il ne le faisait pas, il mettrait en péril la légalité du nouveau Parlement européen avec le risque d'une paralysie durable du fonctionnement de l'UE. La Commission est favorable à une extension jusqu'au 23 mai en cas de court report.

Theresa May semble estimer de son côté que le scrutin européen n'aurait pas à être organisé si le divorce a lieu avant la première réunion des nouveaux eurodéputés, prévue le 2 juillet. "Si on veut éviter tout risque, il vaut mieux qu'une extension technique n'aille pas au-delà de quelques semaines, avant le 23 mai en tous cas", a estimé un diplomate.

Mais si le parlement britannique rejetait à nouveau ce texte, l'UE serait-elle toujours prête à accorder un report du Brexit, forcément plus long? "Seulement s'il y a un changement politique majeur" au Royaume-Uni, comme de nouvelles élections ou un nouveau référendum, a prévenu un diplomate.

