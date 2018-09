Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 septembre 2018 15:59 15. septembre 2018 - 15:59

L'Américain Floyd Mayweather a annoncé qu'il allait remonter sur un ring à 41 ans pour affronter cette année son grand rival philippin Manny Pacquiao,.

Ceci trois ans après un premier duel présenté à l'époque comme le "combat du siècle".

"Je reviens pour affronter Manny Pacquiao cette année. Un autre salaire à neuf chiffres est en route", a écrit Mayweather sur son compte Instagram, sans donner plus de détails.

Ce message, diffusé le jour du choc très attendu entre le Kazakh Gennady Golovkin et le Mexicain Saul Alvarez, accompagne une vidéo montrant Mayweather et Pacquiao discutant ensemble et avec des spectateurs d'un événement public, sans qu'il soit possible de comprendre ce qu'ils se disent.

Surnommé "Money" (littéralement argent) et habitué aux déclarations tapageuses, Mayweather a longtemps été le sportif le mieux payé de la planète et la poule aux oeufs des chaînes de télévision à péage à qui il a fait gagner plus de deux milliards de dollars.

Pour son combat contre Pacquiao en mai 2015, remporté aux points, il avait reçu 220 millions de dollars (219 millions de francs).

A défaut d'être le combat du siècle, tant il avait déçu les spectateurs et téléspectateurs avec un Pacquiao blessé à une épaule, le premier Mayweather-Pacquiao reste le combat le plus rémunérateur de l'histoire.

Mayweather avait pris sa retraite fin 2015 après une victoire contre son compatriote Andre Berto, avant d'en sortir avec éclat pour affronter pour un duel controversé la star des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor en août 2017.

Après ce combat remporté par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise qui lui aurait rapporté plus de 300 millions de dollars, Mayweather avait assuré qu'il ne remonterait plus jamais sur un ring.

Sacré champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, il est resté invaincu durant toute sa carrière et a remporté 50 combats, dont 27 avant la limite.

Pacquiao, 39 ans, est lui sorti de sa retraite prise après sa défaite contre Mayweather en 2016 et s'est aussitôt emparé du titre WBO des welters contre l'Américain Jessie Vergas.

Il l'a perdu contre l'Australie Jeff Horn en juillet 2017, mais reste sur une victoire face à l'Argentin Lucas Martin Matthysse en juillet dernier.

"Pac-Man", révéré aux Philippines, affiche à son palmarès 60 victoires, dont 39 avant la limite, sept défaites et deux nuls.

Neuer Inhalt Horizontal Line