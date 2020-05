Abnégation pour récupérer et conserver la balle et surtout de détermination pour tenter un grand pont sur son vis-à-vis. L'action décisive de Mbabu à Augsbourg a caractérisé un joueur "libéré".

"Je me suis senti plus en confiance, acquiesce le Genevois. Depuis qu'on a repris, je me suis bien entraîné. J'ai pu engranger pas mal d'assurance." Au-delà de son assist pour Ginczek, Mbabu a livré une prestation qui a tranché avec ses premiers mois à Wolfsburg. "Je réfléchis beaucoup moins et me fie plus à mon instinct", confie-t-il. Comme pour confirmer l'impression d'avoir retrouvé le "vrai" Mbabu.

Car le joueur qui a brillé avec Young Boys a mis du temps à s'acclimater à la Bundesliga. "Je ne m'attendais pas à une telle intensité à chaque entraînement. Mon corps ne connaissait pas ça, il n'était pas habitué à enchaîner autant d'efforts. J'ai donc pris du retard pendant les premières semaines. Cela m'a affecté mentalement, j'avais beaucoup plus d'hésitations sur le terrain." Avant de combler petit à petit l'écart pendant l'automne et de s'imposer comme titulaire durant les semaines précédant l'interruption.

Une pause qu'il a utilisée à bon escient. "J'ai décidé d'axer mon travail spécifique sur certains points qui me faisaient défaut. Je ne me sentais pas autant explosif qu'avant, alors j'ai beaucoup insisté sur ça. Ainsi que tout le travail technique, comme ma première touche de balle, qui est un domaine dans lequel je dois progresser."

La première sortie a attesté de ces efforts. "J'ai eu ma période d'apprentissage et maintenant, c'est comme si c'était le début d'une deuxième saison, où il faut que j'essaie de confirmer." Et ce dès samedi, avec la réception du Borussia Dortmund.

