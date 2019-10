McDonald's a annoncé mardi un recul de 1,8%, à 1,61 milliard de dollars, de son bénéfice net au troisième trimestre, en raison de charges de dépréciations d'actifs liées à une co-entrepise en Inde et de la forte concurrence aux Etats-Unis.

Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, est ressorti à 2,11 dollars, nettement inférieur aux 2,21 dollars anticipés en moyenne par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a certes progressé de 1,14% à 5,43 milliards de dollars mais il est en dessous des 5,49 milliards escomptés.

Ces chiffres provoquaient une baisse de plus de 3% du titre dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street.

L'indicateur permettant de prendre le pouls de l'activité et de la rentabilité a déçu aux Etats-Unis: les ventes à périmètre comparable (en nombre de magasins) ont augmenté de seulement 4,8% aux Etats-Unis, loin de la progression de 5,17% espérée par les analystes. Cela suggère que McDonald's perd des parts de marché face à ses concurrents (Burger King et Yum Brands).

Ces derniers proposent depuis des mois des hamburgers et nuggets végétariens, prisés de plus en plus par les consommateurs.

Ce n'est pas le cas de McDonald's, qui teste seulement depuis fin septembre, en partenariat avec la start-up vegan très en vogue Beyond Meat, un cheeseburger sans viande au Canada.

Burger King a été la première chaîne de restauration rapide d'ampleur à se lancer sur ce créneau en proposant, depuis avril, une version sans viande mais au goût comparable de son emblématique "Whopper".

KFC a, quelques mois plus tard, commencé à vendre, en collaboration avec Beyond Meat, des ailes de "poulet" et des nuggets à base de protéines végétales.

McDonald's peut toutefois compter sur les consommateurs français et britanniques, qui ont permis aux ventes mondiales à magasins comparables d'augmenter de 5,9%, selon un communiqué.

La société a aussi indiqué avoir inscrit des charges de dépréciation de ses actifs en Inde, notamment d'India Delhi Market.

Neuer Inhalt Horizontal Line