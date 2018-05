Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

McDonald’s Suisse devra importer provisoirement de la viande de boeuf d'Autriche. La diminution du cheptel laitier helvétique a engendré un nouvel épisode de pénurie de viande bovine sur le marché domestique.

Selon les statistiques officielles, 643 agriculteurs suisses ont cessé leur activité l'année dernière, explique mercredi McDonald's Suisse dans un communiqué. Comme l’été passé, la production de viande bovine locale actuelle s'avère insuffisante pour couvrir ses besoins.

La filiale nationale du géant de la restauration rapide devra donc commander, à partir de juin et pour une durée limitée d’environ quinze semaines, un complément de viande de boeuf en Autriche via le groupe bâlois Bell, propriété de Coop. "Cela équivaut à 10% du volume annuel de viande de boeuf, les 90% restants étant achetés en Suisse", précise le communiqué.

Standards plus élevés

McDonald's a opté pour cette alternative "étant donné que les standards autrichiens de protection des animaux sont plus élevés que les normes fixées par l’Union Européenne et similaires à ceux définis par la législation suisse", se justifie-t-il. La viande importée d’Autriche sous forme de demi-carcasses est transformée par Bell à Oensingen (SO), puis mêlée à la viande suisse pour fabriquer les steaks hachés.

L'an passé, McDonald's Suisse s'est approvisionné à hauteur de 86% auprès de fournisseurs locaux, précise-t-il. La chaîne a acheté 4450 tonnes de viande de boeuf, provenant à plus de 70% de vaches sortant régulièrement en plein air (norme SRPA).

