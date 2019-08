Les deux stars de l'épreuve, Rory McIlroy et Sergio Garcia, sont bien placés à l'Omega European Masters de Crans-Montana. Ils devraient être tout devant dimanche.

Rory McIlroy est à trois coups du leader, l'Argentin Andres Romero. Sergio Garcia est un coup derrière le Nord-Irlandais, mais le champion de l'US Open 2017 peut parfaitement gommer son retard lors de l'ultime ronde dimanche.

Garcia a alterné le moyen et le très bon. Il a ainsi commencé par trois bogeys sur les trois premiers trous. Il est ensuite revenu à trois coups sous le par, mais la victoire ne semblait plus à portée sur le parcours Severiano Ballesteros. Et puis dès le 7e trou, l'Espagnol de 39 ans a changé de visage en enchaînant sept birdies, dont trois de suite aux trous 14, 15 et 16.

Rory McIlroy a lui aussi connu quelques soucis après un très bon début. Mais en perdant deux coups sur les deux derniers trous, le quadruple vainqueur en Grand Chelem a laissé Romero prendre de l'avance. Il faut dire que l'Argentin a rendu une carte exceptionnelle de 61 vendredi, la meilleure depuis 20 ans.

McIlroy entretient une relation tumultueuse avec le tournoi valaisan. En 2008, au début de sa prestigieuse carrière, la victoire lui semblait promise, mais il s'était finalement incliné en barrage face au Français Jean-François Lucquin. Et lors de ses deux autres apparitions sur le Haut-Plateau en 2009 et 2011, il n'était pas non plus parvenu à repartir avec le trophée.

