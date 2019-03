Le fabricant de dispositifs médicaux Medacta a publié vendredi les détails de sa future introduction en Bourse (IPO). Le groupe tessinois compte engranger jusqu'à 680 millions de francs dans l'opération. La capitalisation boursière devrait avoisiner les 2 milliards.

L'offre de base comprend 5,7 millions d'actions actuellement détenues par la famille des fondateurs. En prévision d'une forte demande, une option de surallocation a été prévue jusqu'à concurrence de 855'000 actions existantes, soit 15% du volume de l'offre de base, précise Medacta dans un communiqué.

Le flottant est attendu à 28,5%, et 32,8% en cas de plein exercice de l'option de surallocation. La famille Siccardi restera dans tous les cas l'actionnaire majoritaire après l'IPO. Elle a par ailleurs accepté une période de blocage (lock-up) jusqu'au 31 décembre 2020. Le premier jour de cotation est prévu pour "le ou autour du 4 avril".

Avec une fourchette de prix fixée entre 88 et 104 francs, l'offre de base devrait permettre d'injecter entre 500 et 600 millions de francs dans les caisses de Medacta, voire jusqu'à 682 millions si l'option de surallocation est pleinement exercée. La capitalisation boursière est estimée entre 1,8 et 2,1 milliards.

La constitution du livre d'ordres débute ce vendredi avec la publication du prospectus d'offre, et devrait se terminer autour du 3 avril (veille de la date prévue de l'IPO).

Dividende au menu

Medacta a également levé le voile sur ses intentions en termes de rémunération des actionnaires. Le ratio de distribution visé pour 2019 est de 20-30% du bénéfice net publié.

Le groupe, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 273 millions d'euros (309 millions de francs) pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 88 millions, vise pour l'exercice en cours une marge correspondante de 31-33% (2018: 32%).

A moyen terme, la croissance des revenus à taux de change constants devrait se situer entre 10-15% et la marge Ebitda entre 30-35%.

Le concepteur de dispositifs orthopédiques et neurochirurgicaux avait annoncé le 18 mars son intention de d'entrer à la Bourse suisse, estimant "le moment venu pour élargir (son) actionnariat". Le directeur général (CEO) Francesco Siccardi avait alors indiqué que l'opération devrait permettre "d'accroître la visibilité de Medacta et de faciliter l'accès à des talents internationaux".

Neuer Inhalt Horizontal Line