Le fabricant bâlois d'implants chirurgicaux et d'instruments d'ostéosynthèse Medartis connaîtra son premier jour de cotation à la Bourse suisse le vendredi 23 mars. Il entend émettre un peu plus de 2,84 millions d'actions, à un prix oscillant entre 44 et 54 francs.

Le projet d'introduction en Bourse (IPO pour Initial Public Offering) avait été dévoilé le 27 février en même temps que celui du fabricant zurichois de capteurs Sensirion, confirmant le fait que le contexte est favorable. La période de souscription court de ce lundi au 21 mars, selon un communiqué publié par Medartis.

Des investisseurs privés et institutionnels sont visés. La société a pour ambition de lever un montant brut de 123,7 millions de francs. L'objectif de l'opération consiste à financer sa croissance et à accroître sa visibilité auprès des chirurgiens du monde entier. Aucun actionnaire actuel ne participe à l'offre.

Option de surallocation

Le cofondateur et président Thomas Straumann restera l'actionnaire principal, avec une participation entre 46,4% et 50,1%. Le vice-président Dominik Ellenrieder détiendra entre 7,6% et 8,2%, tandis que le cofondateur et directeur général Willi Miesch aura entre 5,8% et 6,3%.

Medartis se réserve par ailleurs le droit d'émettre 426'000 actions supplémentaires (soit 15% du capital), dans le cadre de l'option de surallocation. En cas d'exercice de cette dernière, la levée de fonds pourrait grimper jusqu'à 142,5 millions de francs.

Depuis 1997

Fondée en 1997, la société est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de fixation pour le traitement des fractures mineures. Medartis a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 105 millions de francs, en croissance de 14% sur un an. Son résultat opérationnel (niveau EBITDA) a atteint 19 millions.

Ses produits sont distribués dans 44 pays, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Suisse, les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et le Brésil. Medartis compte 480 collaborateurs, dont 220 à Bâle. Thomas Straumann est aussi l'actionnaire principal du fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann.

