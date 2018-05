Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 13:51 19. mai 2018 - 13:51

Harry et Meghan unis pour le meilleur et pour le pire (archives)

Le prince Harry et Meghan Markle se sont dits "oui" samedi à la chapelle St George du château de Windsor où la foule les a accueillis en liesse. Le couple s'est vu conférer par la reine Elizabeth II le titre de duc et duchesse de Sussex.

La mariée, vêtue d'une robe blanche simple et élégante créée par Clare Waight pour Givenchy, était arrivée un peu plus tôt à bord d'une Rolls-Royce bordeaux, peu après son futur mari, en uniforme, venu à pied avec son frère et témoin William, sous les ovations du public.

"C'est magnifique", "Extraordinaire!", "Charmant!", s'est exclamée la foule en découvrant la robe de la mariée, secret bien gardé jusqu'au début de la cérémonie. Le vêtement à encolure bateau comportait une courte traine et un long voile avec broderie en dentelle.

Dans la matinée, la première ministre britannique Theresa May a adressé sur Twitter ses "meilleurs voeux" à Meghan, une ex-actrice de 36 ans, et Harry, 33 ans.

Entorse à la tradition, Meghan Markle est arrivée seule dans la chapelle St George, son père ayant fait défection au dernier moment. Elle a été ensuite rejointe par son beau-père, le prince Charles, qui l'a menée à l'autel.

Des barrières ont été érigées dans les rues et les médias du monde entier ont installé leurs équipements, sous forte présence policière, avec même des tireurs d'élite sur les toits.

