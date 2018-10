Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La First lady Melania Trump est en visite au Kenya vendredi, au 3e jour de son voyage en Afrique.

La Première Dame des États-Unis Melania Trump a donné vendredi le biberon à des éléphanteaux et fait un bref safari vendredi au Kenya. Il s'agit de la troisième étape de sa tournée africaine en solo, bien loin du tumulte de Washington.

Apparaissant détendue et souriante, l'ancienne mannequin de 48 ans a visité le Fonds David Sheldrick pour la faune sauvage (DSWT). Celui-ci est célèbre pour avoir développé une méthode permettant d'élever des éléphanteaux orphelins au Kenya.

Puis, coiffée d'un casque colonial blanc, Melania Trump a pris place à bord d'une voiture tout-terrain pour découvrir la faune sauvage du parc national de Nairobi. Sa visite à Nairobi se poursuivra dans la journée avec un déplacement dans un orphelinat et une représentation de théâtre.

Une tournée consacrée aux enfants

Sa tournée, consacrée essentiellement aux enfants, à travers sa campagne "Be Best" ("Sois le meilleur"), avait débuté mardi au Ghana. Elle y a visité un hôpital pédiatrique puis un ancien fort esclavagiste, avant de se rendre au Malawi.

Jeudi, depuis la Maison blanche, le président américain Donald Trump a salué sur Twitter le travail de son épouse à la faveur de cette tournée sans incident. Ce qui contraste avec le tumulte de Washington, entre le processus de confirmation à la Cour suprême du controversé juge Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels, et la campagne pour les élections de mi-mandat.

Le Kenya - patrie du père de l'ancien président américain Barack Obama - est un des pays où la perception des États-Unis et de Donald Trump sont les plus favorables au monde, selon une récente étude du cabinet Pew Research. Le sondage indique que 70% des Kényans ont une image positive des États-Unis et que 56% d'entre eux accordent leur confiance à Donald Trump.

