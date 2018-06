Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 juin 2018

Un jour avant le début officiel de l'été, ce mercredi 20 juin a été la journée la plus chaude de l'année jusqu'ici en Suisse. La valeur maximale a été mesurée à Sion avec 31,8 degrés. A plusieurs endroits du pays, il a fait entre 28 et 30 degrés.

Le Tessin a vécu une nuit tropicale, à savoir que le thermomètre n'est jamais descendu en dessous de 20 degrés. Selon Meteonews, cela a été le cas aux stations de mesure de Locarno-Monti, de Lugano et de l'aéroport de Lugano-Agno.

Le thermomètre a également grimpé à plus de 31 degrés à Viège (VS) et Beznau (AG). La barre des 30 degrés a aussi été dépassée à Genève, Coire, Leibstadt (AG), Schaffhouse et Locarno-Magadino.

