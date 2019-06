La chancelière allemande Angela Merkel est venue à Genève plaider pour des salaires minimaux partout en Europe. Mardi devant la Conférence du centenaire de l'OIT, elle a considéré l'organisation aussi indispensable qu'il y a 100 ans.

"Nous avons encore beaucoup de travail qui nous attend" pour atteindre des emplois décents dans le monde, a affirmé Mme Merkel devant les milliers de délégués des 187 membres. Egalité salariale, accès des femmes à des postes à responsabilités, lutte contre le travail forcé, la chancelière a vanté les efforts menés par l'Organisation internationale du travail (OIT).

"Nous en avons aussi besoin qu'il y a 100 ans", a-t-elle dit. "Il nous faut la paix sociale". Et d'appeler à des compromis ceux qui pensent pouvoir avancer seuls face aux défis du XXIe siècle, notamment la numérisation de l'économie dans un monde qui va "beaucoup plus vite".

Alors que les discussions vont bon train pour nommer le prochain président de la Commission européenne, l'Allemande a appelé à des salaires minimaux partout en Europe. Il faut que ceux-ci soient adaptés à la situation économique de chaque pays et à des conditions de travail qui honorent les individus.

La chancelière a aussi relevé l'importance de trouver des réponses face aux plus de 150 millions d'enfants contraints de travailler. Et aux plus de 230 millions de travailleurs migrants en difficulté. "Le travail doit oeuvrer pour l'humain et non le contraire", a ajouté la chancelière. Et d'appeler aussi tous les pays à appliquer le tripartisme en vigueur à l'OIT.

Neuer Inhalt Horizontal Line