Ce contenu a été publié le 24 décembre 2011 10:19 24. décembre 2011 - 10:19

Football - Lionel Messi a été élu "Champion des champions 2011" par le journal "L'Equipe" dans son édition de samedi.

L'Argentin du FC Barcelone a devancé le tennisman serbe Novak Djokovic, no 1 mondial, et le champion du monde allemand de F1 Sebastian Vettel.

"Le footballeur argentin a tout gagné cette année avec Barcelone, alignant les buts et les matches somptueux avec une aisance déconcertante", a écrit à sa Une le quotidien sportif, sur une photo pleine page du meneur de jeu de 24 ans.

Le double Ballon d'or, encore en lice pour un troisième (le prochain sera révélé le 9 janvier), obtient pour la première fois cette distinction. Il succède au palmarès au joueur de tennis espagnol Rafael Nadal.

Classement du trophée "Champion des champions 2011": 1. Lionel Messi (Arg/foot) 807 points. 2. Novak Djokovic (Ser/tennis) 699. 3. Sebastian Vettel (All/auto/F1) 255. 4. Nikola Karabatic (Fr/handball) 221. 5. Kelly Slater (EU/surf) 214. 6. Teddy Riner (Fr/judo) 211. 7. Sébastien Loeb (Fr/auto/rallyes) 204. 8. Dirk Nowitzki (All/basket) 133. 9. Richie McCaw (NZ/rugby) 128. 10. Cadel Evans (Aus/cyclisme) 110.

