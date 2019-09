Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil Van Dijk sont les trois finalistes du prix Fifa The Best, qui sera remis le 23 septembre à Milan, a annoncé la Fifa.

Le trio de finalistes est le même que celui du prix du joueur UEFA de l'année, qui vient d'être attribué au défenseur néerlandais de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions avec son club.

Le lauréat est désigné par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, ainsi que de supporters et de journalistes. L'attribution du prix aura lieu le 23 septembre à la fameuse Scala de Milan.

Chez les femmes, les trois finalistes sont les Américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan, championnes du monde cet été en France, ainsi que l'Anglaise Lucy Bronze, qui joue en club à l'Olympique Lyonnais.

Les trois entraîneurs masculins désignés travaillent tous en Angleterre, mais ne sont pas anglais. Il s'agit de Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de la C1 avec Tottenham, et Pep Guardiola (Manchester City).

Pour les équipes féminines, les trois techiciennes retenues sont Jill Ellis, sélectionneuse des Etats-Unis, Phil Neville, entraîneur de l'Angleterre, et la sélectionneuse des Pays-Bas Sarina Wiegman.

Neuer Inhalt Horizontal Line