Lionel Messi a reçu à Barcelone son sixième Soulier d'or européen. Cette récompense annuelle est attribuée au meilleur marqueur des championnats européens.

L'Argentin du FC Barcelone a été couronné grâce à ses 36 buts la saison passée.

Messi a reçu le trophée des mains de ses deux fils, Thiago et Mateo. Il a souhaité dédier ce prix "en particulier à (sa) famille et (ses) coéquipiers qui sont là", dont Luis Suarez et Jordi Alba.

"Je dis toujours que sans mes coéquipiers, sans mon équipe, je n'aurais jamais pu en obtenir un seul, ça concerne tout le monde, c'est une reconnaissance pour tout le vestiaire" a-t-il déclaré.

Avec son troisième Soulier d'or consécutif (après 2010, 2012, 2013), la "Pulga" a encore pris un peu plus d'avance au palmarès du trophée sur son éternel rival Cristiano Ronaldo qui en compte quatre. Aucun autre joueur n'en compte plus de deux, à l'instar de son coéquipier actuel, l'Uruguayen Luis Suarez (2014, 2016), depuis la création de la récompense en 1967.

Neuer Inhalt Horizontal Line