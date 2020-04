Huit organisations nationales de journalistes et de médias demandent aux Chambres fédérales des mesures d'urgence pour contrecarrer la réduction de l'information. Ce paquet doit éviter que de nombreux médias ne cessent leur activité à cause de la crise du coronavirus.

La majeure partie des médias font état d'une hausse sans précédent de la demande d'informations rédactionnelles, comme en témoignent les records de clics, les abonnements en ligne, les ventes de journaux dans les kiosques et même les dons directs aux rédactions. Cependant, la crise du coronavirus a entraîné une chute des recettes publicitaires et de nombreux médias se trouvent au bord de la faillite, estiment les organisations dans un communiqué publié jeudi.

A leurs yeux, "il est d'intérêt public que l'information journalistique soit maintenue pour la population, surtout dans cette situation extraordinaire".

Un fonds de 100 millions

Les organisations demandent donc que les journaux et magazines soient livrés gratuitement par La Poste durant la crise et que la Confédération finance les abonnements des médias d'information à l'agence Keystone-ATS. Un fonds de 100 millions de francs devra être créé pour aider les médias à sortir de la précarité économique et pour financer la recherche journalistique.

Enfin la réserve pour écarts de planification de la redevance radiotélévision, qui est estimée à 34,2 millions pour 2020, devra être destinée à soutenir les stations de radio et de télévision principalement privées ainsi que la production audiovisuelle dans leur situation particulièrement difficile.

Les huit organisations ont adressé mercredi une lettre en ce sens aux Commissions des transports et des télécommunications du Parlement. Les signataires sont: impressum, Investigativ. ch, Media Forti, Médias d'Avenir, Médias pour tous, l'Association romande de la production audiovisuelle (Aropa), le Syndicat des mass media (SSM) et syndicom.

