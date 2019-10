Pfister a ouvert son premier magasin de meubles en 1882 à Bâle. F.G. Pfister Holding comprend notamment les filiales Pfister Meubles et Arco Regio (avec les marques Hubacher, Egger et Svoboda). L'entreprise emploie 1800 salariés et ne communique pas de chiffre d'affaires (archives).

Pfister, confrontée à une forte concurrence, tombe dans l'escarcelle du groupe autrichien XXXLutz, numéro deux européen derrière Ikea. Les dirigeants du groupe suisse assurent que les 1800 employés resteront en place et qu'il n'y aura pas de licenciement.

"Nous sommes une entreprise saine, qui connaît les chiffres noirs. Il est de plus en plus difficile pour un vendeur de meubles de continuer à se développer dans un environnement de marché toujours plus globalisé et compétitif", a souligné la chaîne de magasins d'ameublement dans un communiqué mercredi pour justifier cette "étape stratégique". Le prix de vente n'a pas été dévoilé.

"L'entreprise familiale XXXLutz partage nos valeurs d'entreprise et dispose de la force de marché pour assurer le développement futur de Pfister et ses emplois en Suisse", a ajouté Corina Eichenberger, présidente de la fondation F.G. Pfister, qui détient la holding. Il s'agit de "la meilleure option possible".

Pfister a ouvert son premier magasin de meubles en 1882 à Bâle. F.G. Pfister Holding, dont le siège est à Suhr, comprend notamment les filiales Pfister Meubles, la plus importante, et Arco Regio (avec les enseignes Hubacher, Egger et Svoboda). Ces marques resteront en place après la reprise.

"Pfister reste Pfister - aussi après la vente", a assuré Rudolf Obrecht, président du conseil d'administration de la holding lors d'une conférence de presse à Zurich.

Bonus pour les employés

Le groupe, qui ne communique pas de chiffre d'affaires, compte 1800 employés. Meubles Pfister dispose de 20 magasins en Suisse et de 40'000 références sur sa plateforme en ligne. "Tous les collaborateurs continueront de travailler dans les mêmes conditions", a indiqué le communiqué. "Il n'y aura pas de licenciement", a ajouté M. Obrecht. Une partie du produit de la vente devrait même revenir aux employés. Ils recevront un bonus de 1000 francs par année de service.

Le porte-parole de XXXLutz, Thomas Saliger, a de son côté insisté sur le fait que son entreprise comptait se concentrer en Suisse sur la continuité des activités et du personnel. Les magasins auront accès aux ressources et à l'assortiment de l'autrichien. Il a ajouté qu'une relative autonomie des filiales et des marques faisait partie de la culture d'entreprise.

L'ancien directeur de Pfister de 2007 à 2015, Meinrad Fleischmann, accompagne depuis 2018 le géant autrichien du meuble dans son expansion en Suisse. Dans une interview accordée à AWP il y a un an, il expliquait vouloir racheter des magasins de meubles pour soutenir la croissance de XXXLutz en Suisse.

Départ du directeur général de Meubles Pfister

Le mois dernier, le directeur général de Meubles Pfister, Matthias Baumann, a quitté l'entreprise officiellement pour "des motifs personnels", après quatre ans à ce poste. Il fut dans le passé directeur général du grossiste en médicaments Zur Rose et de la chaîne de meubles Interio. Il est aussi connu pour être le gendre de l'ancien conseiller fédéral UDC Christoph Blocher.

Ce dernier s'était exprimé dans "Schweizer Illustrierte", expliquant que son "gendre et l'entreprise ne s'entendaient plus sur l'orientation future dans ce marché très difficile". Le directeur financier Ivan Bosin porte depuis la double casquette de responsable des cordons de la bourse et de grand patron.

Les magasins de meubles subissent un environnement très concurrentiel. Tandis qu'Ikea Suisse compte ouvrir en 2022 son dixième magasin et qu'il voit ses ventes en ligne croître fortement, Migros a mis en vente sa chaîne Interio cet été, tout en conservant Micasa. Coop a de son côté transformé ses magasins Toptip en Livique.

XXXLutz, numéro deux dans l'ameublement en Europe après Ikea, a ouvert son premier magasin en Suisse à Rothrist, en Argovie, en avril 2018. Le groupe est présent dans douze pays européens et emploie plus de 22'200 personnes dans près de 300 magasins. Son chiffre d'affaires annuel atteint 4,4 milliards d'euros (4,8 milliards de francs).

Son appétit ne se limite pas à la Suisse. Au début du mois, le groupe a ainsi acheté la moitié des parts de la chaîne d'ameublement Roller, présente en Allemagne et au Luxembourg.

