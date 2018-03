Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les analyses ADN de quelque 21'500 hommes aux Pays-Bas devraient prendre entre six et douze mois (photo prétexte).

La police néerlandaise a ouvert samedi la plus grande enquête de liens de parenté jamais réalisée aux Pays-Bas. L'ADN de plus de 20'000 hommes sera prélevé pour retrouver le meurtrier d'un petit garçon décédé en 1998.

"Les portes des six lieux de prélèvement sont ouvertes. La collecte d'ADN est lancée!", a fait savoir la police de la province du Limbourg (sud) sur son compte Twitter. Quelque 21'500 hommes ont trois semaines pour donner leur ADN de manière volontaire au cours de cette enquête, ultime tentative de la police de trouver le meurtrier d'un enfant tué il y a vingt ans.

Nicky Verstappen, 11 ans, avait disparu dans la nuit du 9 au 10 août 1998 alors qu'il participait à un camp d'été dans la réserve naturelle de Brunssummerheide, au sud des Pays-Bas, près de la frontière allemande. Son corps avait été retrouvé le lendemain soir près du camp.

Pas suspects

Les hommes conviés sont âgés de 18 à 75 ans et originaires de Heibloem, où habitait le petit garçon, ou de villages avoisinants la réserve naturelle. Ils ne sont pas suspects, a précisé la police.

Le but est d'établir si l'un des donneurs d'ADN est un membre de la famille de celui qui a laissé des traces sur les vêtements de Nicky Verstappen et sur le lieu de découverte du corps. Les analyses ADN devraient prendre entre six et douze mois. En cas de correspondance, des recherches généalogiques devront être faites.

En décembre, une autre affaire classée a été résolue pour la première fois aux Pays-Bas grâce à une enquête ADN de liens de parenté à grande échelle. Un suspect, parent d'une personne qui a donné volontairement son ADN, a été interpellé pour le meurtre et le viol d'une jeune femme en 1992 à Zaandam près d'Amsterdam suite au prélèvement auprès d'environ 130 hommes.

