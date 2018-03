Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

1 mars 2018

La police slovaque a indiqué jeudi avoir interpellé plusieurs hommes d'affaires italiens cités dans l'enquête sur la corruption de haut niveau menée par le journaliste récemment assassiné Jan Kuciak. Ce dernier les soupçonnait de liens avec la mafia.

Cette opération a été menée "bien évidemment en connexion avec ce cas (celui du meurtre de Jan Kuciak) et avec des personnes nommées à plusieurs reprises par la presse, y compris par le dernier article de Jan Kuciak. Oui, nous pouvons appeler cela la piste italienne", a déclaré le chef de la police Tibor Gaspar. "Des pièces à conviction ont été saisies et des personnes interpellées. Elles seront interrogées", a-t-il ajouté. Les opérations de la police ont eu lieu à Michalowice, dans l'est de la Slovaquie.

Selon les médias slovaques, il s'agirait d'un homme d'affaires italien et de plusieurs membres de sa famille que Jan Kuciak soupçonnait de liens avec la mafia calabraise 'Ndrangheta.

Selon Nicola Gratteri, le procureur italien de Catanzaro, en Calabre, "il est vraisemblable que derrière l'homicide se trouvent des familles calabraises. Il est évident que la 'Ndrangheta' est capable de faire ces choses", a-t-il indiqué jeudi.

"La 'Ndrangheta est enracinée, pas infiltrée, pas seulement dans toute l'Italie mais aussi dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne, mais également en Europe de l'Est, outre la Slovaquie aussi en Bulgarie et en Roumanie. La 'Ndrangheta va là où il y a du pouvoir, de l'argent à gérer, des opportunités à saisir", a-t-il dit.

Manifs à venir

La nouvelle de l'assassinat de Jan Kuciak a créé un choc en Slovaquie et a soulevé à nouveau la question de la corruption qui avait déjà suscité en juin des manifestations de jeunes réclamant le limogeage de ministres du gouvernement de gauche de Robert Fico.

De nouvelles marches de protestation anti-corruption sont annoncées pour les prochains jours dans le pays.

Dans un article non achevé, mais publié après son meurtre mercredi par aktuality.sk, Jan Kuciak évoquait des cas de fraudes fiscales en connexion avec l'homme d'affaires italien interpellé et l'entourage du premier ministre Fico.

"Deux personnes proches d'un homme arrivé en Slovaquie alors qu'il était accusé dans une affaire de mafia en Italie ont l'accès quotidien au premier ministre", écrivait Jan Kuciak. "Les Italiens liés à la mafia ont trouvé un second foyer ici: ils ont commencé à faire des affaires, recevoir des subventions, collecter des fonds européens, mais surtout établir des relations avec des personnalités politiques influentes, jusqu'au gouvernement slovaque", ajoutait-il.

Opposition menaçante

Politiquement, un parti de la coalition au pouvoir menace de quitter le gouvernement. Selon les informations d'aktuality.sk, le parti minoritaire Most-Hid a demandé, sans succès, les démissions du ministre de l'intérieur Robert Kalinak et du chef de la police Tibor Gaspar.

Les dirigeants du parti devaient encore se réunir jeudi pour décider des étapes à suivre, notamment pour savoir s'ils mettent fin à leur collaboration au sein de la coalition tripartite. Cela pourrait conduire à une nouvelle élection.

