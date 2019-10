Michael Albasini (38 ans) mettra un terme à sa carrière après le Tour de Suisse 2020, a-t-il annoncé. "C'est beau de finir avec une course que j'aime tellement", a indiqué le Thurgovien.

Durant sa longue carrière, Albasini, qui court depuis 2012 chez Mitchelton-Scott, a remporté trois étapes (2005, 2009 et 2012) au Tour de Suisse en quinze participations. Il espère en ajouter une dernière pour finir en beauté.

Il a aussi souvent brillé sur les routes du Tour de Romandie, où il a gagné sept étapes. Le Thurgovien affiche aussi un succès sur la Vuelta en 2011.

Michael Albasini compte également à son palmarès le Tour de Grande-Bretagne en 2010 et le Tour de Catalogne en 2012. Il a aussi pu s'illustrer dans les courses d'un jour, frôlant notamment la victoire dans Liège - Bastogne - Liège, avec un 2e rang en 2016.

Albasini n'a pas connu une bonne saison en 2019. "Cela devient de plus en plus difficile de trouver la motivation", a-t-il avoué. "Je ne me fixe aucun objectif pour mes derniers mois de compétition. Je veux juste bien me préparer et atteindre un niveau aussi élevé que possible."

