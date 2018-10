Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 octobre 2018 - 18:49

Le défenseur international Michael Fora (22 ans), parti tenter sa chance en Amérique du Nord, est de retour à Ambri-Piotta. Il reste lié au club léventin jusqu'au terme de la saison 2020-2021.

Fora avait signé un contrat avec la franchise NHL des Carolina Hurricanes au mois de juin. Mais après avoir disputé un match avec les Charlotte Checkers en AHL, le club de Caroline a décidé d'envoyer le Léventin en ECHL aux Florida Everblades. Cette décision a rendu caduc le contrat. Fora a préféré rentrer au pays.

Comme annoncé quand Fora est parti Outre Atlantique, le contrat entre le joueur et le club léventin restait en vigueur. Le joueur a exprimé le désir de revenir dans son ancien club, selon un communiqué d'Ambri-Piotta. Le club a pu trouver des appuis financiers pour rendre possible le retour de l'international dans ses rangs. Assurément un renfort de qualité pour Luca Cereda et ses joueurs.

