Ce contenu a été publié le 2 août 2011 21:06 02. août 2011 - 21:06

La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey est arrivée mardi à Nairobi, capitale du Kenya. Mercredi, elle doit visiter un camp de réfugiés, à l'est du pays, qui accueille plus de 380'000 personnes chassées de Somalie par la guerre civile et la sécheresse.

Mme Calmy-Rey a rencontré mardi soir des représentants d'organisations internationales et des experts actifs dans la crise alimentaire qui frappe cette partie du monde en raison de la sécheresse, a indiqué à l'ats Lars Knuchel, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Mercredi dans le camp de Dadaab, situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la frontière somalienne, la présidente de la Confédération veut se rendre compte sur place de la situation et "des efforts que déploie la Suisse", avait indiqué vendredi dernier le DFAE dans un communiqué.

Berne aide la région depuis 1990

Le site de Dadaab est considéré comme le "plus grand camp de réfugiés du monde" et il y arrive 1300 nouveaux réfugiés chaque jour, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), qui administre ce camp.

Berne fournit une aide d'urgence à la région depuis les années 1990. L'engagement de l'Aide humanitaire de la Confédération totalise quelque 19 millions de francs pour 2011.

