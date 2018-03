Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

20 février 2018

Michelle Gisin monte en puissance. L'Obwaldienne a pris la 2e place du dernier entraînement de la descente olympique à 0''20 de l'Autrichienne Ramona Siebenhofer, alors que Lara Gut s'est classée 7e.

Les athlètes sont prêtes, faites vos jeux. Mercredi à 3h en Suisse, les meilleures descendeuses du monde s'élanceront pour décrocher le titre suprême et Michelle Gisin fait partie des favorites si l'on s'en tient à ses entraînements. Sixième et septième des deux premiers tests chronométrés, la petite soeur de Dominique a pris la deuxième place de l'ultime galop derrière Ramona Siebenhofer.

On sait que les entraînements donnent juste le ton et qu'ils n'ont pas la prétention de rivaliser avec la course, mais les indications sont intéressantes. Lindsey Vonn, la grande favorite, a pris la 4e place à 0''29, juste devant sa compatriote Mikaela Shiffrin à 0''34.

Lara Gut, pas toujours hyper à l'aise sur cette piste, a fini 7e, son meilleur résultat, à 0''48. Arrivera-t-elle à faire encore mieux en course? Sofia Goggia est 11e à 0''61. D'ailleurs d'une manière générale, cet entraînement a vu les filles se battre dans des temps très similaires puisque les quatorze premières sont dans la même seconde.

Les autres Suissesses sont plus loin avec la 13e place de Jasmine Flury (à 0''71), la 15e de Joana Hählen (à 1''10) et la 21e de Corinne Suter (à 1''90). En pleine préparation du combiné, Wendy Holdener a terminé à 2''66, soit une seconde de mieux que la veille. Denise Feierabend est de son côté à 2''87.

