La chancelière allemande Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, en conflit sur la politique migratoire, ont annoncé mardi soir avoir conclu un compromis. L'accord doit permettre d'empêcher la chute du gouvernement.

"Après des journées difficiles et des tractations rudes aujourd'hui je pense que nous avons trouvé un bon compromis", a indiqué à la presse la chancelière à l'issue d'une ultime tentative de conciliation avec son ministre. Horst Seehofer exigeait une plus grande fermeté aux frontières face aux demandeurs d'asile déjà enregistrés dans d'autres pays de l'UE.

"Après des négociations intensives (...) nous sommes tombés d'accord" sur des mesures pour réduire l'immigration illégale, a affirmé de son côté le ministre, qui préside le parti bavarois très conservateur CSU. Les pourparlers à Berlin entre pontes des deux partis conservateurs avaient débuté peu avant 18h00, avec près d'une heure de retard.

Le troisième partenaire de la coalition gouvernementale, le parti social-démocrate SPD, doit toutefois encore dire s'il accepte les termes de cet accord. Une réunion des trois formations de la majorité était prévue à 22h00 lundi.

Centres de transit

"Nous avons un accord clair sur la façon d'empêcher à l'avenir l'immigration illégale aux frontières entre l'Allemagne et l'Autriche", s'est félicité M. Seehofer, mettant fin au bras de fer qui l'oppose depuis plusieurs semaines à la chancelière sur la politique migratoire.

"Cet accord très solide, qui correspond à mes idées, me permet de continuer à diriger le ministère fédéral de l'Intérieur", a-t-il ajouté. La veille il avait offert sa démission, faute de pouvoir à ses yeux trouver un compromis avec la chancelière. Il s'était finalement ravisé et avait proposé une dernière tentative de négociation.

Le compromis trouvé prévoit qu'à l'avenir les demandeurs d'asile arrivant en Allemagne, mais déjà enregistrés dans d'autres pays de l'UE, soient conduits dans des "centres de transit" directement à la frontière, et non plus répartis dans des foyers dans l'ensemble du pays. Une fois leurs dossiers examinés, ils seront depuis ces centres - où ils seront tenus de rester - renvoyés dans les pays de l'UE d'où ils viennent. Mais ces retours devront être organisés dans le cadre d'accords administratifs conclus avec les pays concernés.

A l'origine le ministre de l'Intérieur avait demandé le refoulement à la frontière de tous les migrants enregistrés dans un autre pays. Mais Mme Merkel a refusé au nom de la cohésion européenne et pour éviter "un effet domino" sur le continent.

Cet accord met fin à un bras de fer de plusieurs semaines Mme Merkel et son allié conservateur bavarois, qui menaçait la survie de la fragile coalition gouvernementale allemande. M. Seehofer avait même menacé de passer outre le veto de la chancelière et envisagé un temps de décréter unilatéralement des contrôles renforcés aux frontières. Ceci aurait entraîné son limogeage par la chancelière et l'éclatement de la coalition gouvernementale.

Merkel plus populaire que Seehofer

Tous les sondages semblent montrer que les Allemands n'approuvent pas la voie conflictuelle choisie par le ministre de l'Intérieur même s'ils sont d'accord avec son idée d'un durcissement de la politique d'asile. Mme Merkel reste aussi plus populaire que lui.

Selon une enquête de l'institut Frosa, 67% des personnes interrogées jugent "irresponsable" la manière de faire du Bavarois. Autre échec, les intentions de vote pour la CSU en vue d'élections régionales à l'automne continuent de baisser au profit de l'extrême droite. Dès lors, même des barons bavarois semblent vouloir éviter l'escalade.

Quelle que soit l'issue du conflit, Angela Merkel en ressortira sans doute au moins affaiblie. Au pire, elle pourrait se retrouver contrainte au départ, moins d'un an après sa victoire étriquée aux législatives.

Après presque treize années au pouvoir, elle se retrouve ouvertement contestée dans son gouvernement et sa famille politique, combattue en Europe, notamment par ses voisins de l'Est et l'Autriche, et enfin en conflit avec le président américain Donald Trump sur une multitude de sujets.

