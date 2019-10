La France, l'Allemagne, l'Italie et Malte tentaient mardi de rallier leurs partenaires européens, pour beaucoup réticents, à leur initiative de mécanisme de répartition des demandeurs d'asile. Karin Keller-Sutter a exprimé son scepticisme sur cet arrangement.

Le "pré-accord" trouvé à Malte le 23 septembre entre les quatre pays, discuté mardi par les ministres de l'Intérieur de l'UE à Luxembourg, concerne les migrants en Méditerranée centrale, route migratoire particulièrement meurtrière.

Le but de ce mécanisme automatique, prévu pour durer six mois prolongeables, est d'éviter que des bateaux de migrants ne restent bloqués en mer des semaines en attendant que des pays, principalement la France et l'Allemagne, acceptent, au cas par cas, de les accueillir. Il s'agit d'aider Malte et l'Italie, deux pays en première ligne pour les arrivées de migrants.

"Ce pré-accord est là pour régler une situation immédiate", a souligné la secrétaire d'Etat française aux affaires européennes Amélie de Montchalin. "Nous ne réglerons pas ce sujet uniquement à quatre pays", a-t-elle estimé. Elle espère voir "une dizaine" d'Etats rejoindre la déclaration de Malte.

Réformer l'asile et Schengen

Alors que des pays comme la Grèce réclament eux aussi plus de solidarité de la part de l'UE, elle a reconnu que cette initiative ne "réglait pas tout", et souligné la nécessité de travailler avec la nouvelle Commission européenne plus globalement sur une réforme de l'asile et de Schengen.

Le commissaire chargé des migrations Dimitris Avramopoulos a également insisté sur la nécessité d'un "mécanisme permanent" pour régler ces questions, très conflictuelles dans l'UE.

En attendant, le mécanisme de répartition prévu à Malte rencontre des réticences. Outre le groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) hostile à l'accueil des migrants, certains pays affirment être au maximum de leurs capacités d'accueil.

Le Danemark a indiqué qu'il ne participerait pas, de même que l'Autriche. D'autres Etats, comme le Luxembourg, envisagent de s'y joindre si un nombre suffisant de pays fait de même. A condition qu'il n'y ait aucun engagement de quota.

"Appel d'air" pas avéré à ce jour

La Grèce, qui fait face à sa plus grande vague migratoire depuis 2016, a présenté aux ministres, conjointement avec Chypre et la Bulgarie, une initiative pour un partage plus équitable du "fardeau migratoire".

Face aux craintes exprimées dans son pays et dans d'autres Etats de voir ce genre d'accord de répartition créer un "appel d'air", le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer a dit n'avoir pas constaté de tel effet depuis la déclaration de Malte. Il a précisé que le mécanisme temporaire pourrait être stoppé le cas échéant.

Les ONG Amnesty International et Human Rights Watch ont elles qualifié le pré-accord de Malte de "point de départ positif" tout en soulignant qu'il devait être "amélioré".

Keller-Sutter sceptique

De son côté, Karin Keller-Sutter ne croit pas que ce système de répartition des migrants trouvera de majorité à ce stade. Cet arrangement souffre encore de lacunes, a estimé la ministre suisse.

La cheffe du Département de justice et police (DFJP) s'exprimait à Luxembourg peu avant la rencontre des ministres de l'intérieur de l'UE.

"Ce qui est prévu là n'est pas vraiment convaincant". Les personnes qui n'ont pas de motifs pour réclamer asile devraient en effet aussi être réparties, a relevé la ministre. "Je sens beaucoup de scepticisme au sein des pays membres de l'UE".

La Suisse salue fondamentalement l'introduction d'un système de répartition. Mais il devrait être durable et tenir compte avant tout des pays qui sont le plus touchés par la migration. "En ce moment, c'est la Grèce", a constaté la cheffe du DFJP. "Je pense qu'il faut trouver un système global".

