Les huit peluches, cochons, chiens, lapins et moutons ont été vendues à des prix oscillant entre 8.90 et 16.90.

Des animaux en peluche vendus depuis une année par Migros présentent un risque d'étouffement. Le grand distributeur a interrompu leur vente et prie les clients de ne plus les utiliser. Ils peuvent les rapporter contre remboursement.

Un contrôle interne a révélé que des trous pouvaient se former sur huit animaux en peluche en raison de la mauvaise finition des coutures. Devenant accessible, le matériau de rembourrage pourrait être ingéré, avec un risque d'étouffement pour les enfants, écrit Migros mardi sur son site internet.

Les peluches, des cochons, chiens, lapins ou moutons de 20 ou 33 cm, ont été vendus depuis mai 2018 dans les magasins Migros ou ses filiales Micasa et Do it + Garden, ainsi qu'en ligne, précise le grand distributeur. Les clients qui les y rapporteront se verront rembourser le prix de vente. Migros ne précise pas combien d'articles ont été vendus.

