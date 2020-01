Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé lundi de nouvelles actions en faveur de l'opposition vénézuélienne. Il a appelé la communauté internationale à "continuer de soutenir" les efforts engagés pour en "finir avec la tyrannie" de Nicolas Maduro.

En visite à Bogota, première escale d'une tournée en Amérique latine et dans les Caraïbes, M. Pompeo a renouvelé le soutien de Washington aux adversaires du chef de l'Etat chaviste. Il s'est notamment entretenu avec le chef du parlement vénézuélien Juan Guaido,.

"Je m'attends à ce que les Etats-Unis mènent des actions permanentes pour continuer à soutenir le président Guaido et le peuple vénézuélien", a déclaré le secrétaire d'Etat américain. "Le monde doit continuer de soutenir les efforts du peuple vénézuélien pour revenir à la démocratie et en finir avec la tyrannie de Maduro, qui a un impact en Colombie et dans toute la région", a-t-il également affirmé, après avoir rencontré le président colombien Ivan Duque.

M. Pompeo participe à la troisième Conférence ministérielle continentale de lutte contre le terrorisme, inaugurée lundi à Bogota en présence de représentants de 25 pays de la région. Bravant une interdiction de sortie du territoire vénézuélien, M. Guaido, reconnu par les Etats-Unis, la Colombie et une cinquantaine d'autres pays comme président par intérim du Venezuela, assiste aussi à cette conférence.

Guaido à Bruxelles et Davos

Il se rendra ensuite en Europe où il devrait rencontrer le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE), Josep Borrell, mercredi à Bruxelles. Il participera ensuite jeudi au Forum économique mondial à Davos.

Lundi, M. Pompeo a assuré que les Etats-Unis, qui considèrent la réélection de M. Maduro en 2018 comme frauduleuse, continueraient à travailler "pour rétablir la démocratie au Venezuela", affirmant que "les citoyens rejettent l'autoritarisme et exigent la liberté". Il a condamné la "misère infligée" par le gouvernement chaviste aux Vénézuéliens, dont environ 4,6 millions ont fui le pays ces dernières années, parmi lesquels 1,6 million vers la Colombie.

"Le président Duque et moi (...) réaffirmons notre engagement envers les valeurs que nous partageons et au sommet de l'agenda, il y a l'énorme crise humanitaire causée par le régime de Maduro", a-t-il déclaré. Pour M. Duque, la solution passe par une "transition" et il a appelé à des "élections libres et crédibles au Venezuela", accompagnées d'un programme de récupération économique.

En dépit des efforts de l'opposition et des sanctions imposées par Washington, Nicolas Maduro se maintient au pouvoir, avec l'appui des forces de sécurité ainsi que de pays tels que la Russie, Cuba et la Chine.

Neuer Inhalt Horizontal Line