La chanteuse américaine Miley Cyrus a répondu jeudi aux critiques sur les réseaux sociaux l'accusant d'avoir trompé l'acteur australien Liam Hemsworth. Le couple s'est séparé après dix ans de relations tumultueuses et à peine huit mois de mariage.

"Je peux accepter que la vie, que j'ai choisi d'avoir, signifie que je dois être constamment transparente avec mes fans, que j'aime. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que l'on me dise que je mens au sujet d'un crime que je n'ai pas commis", a tweeté la popstar.

Miley Cyrus a ensuite énuméré certains exploits de jeunesse, "avoir perdu un énorme contrat avec Walmart à 17 ans pour avoir fumé un bong" (une pipe à eau en verre utilisée pour consommer du cannabis), "avoir été jetée d'un hôtel en Transylvanie pour avoir offert et léché un gâteau en forme de pénis".

"Je me suis balancé nue sur une boule de démolition", ajoute-t-elle en référence à son tube de 2013, "Wrecking Ball", qui l'a fait passer d'"Hannah Montana", l'idole des adolescents, à une chanteuse pop particulièrement excentrique et osée.

"J'étais dévouée"

"Mais la vérité", assure-t-elle, "c'est qu'une fois que Liam et moi nous nous sommes réconciliés, j'étais dévouée et sincère". "Je peux admettre beaucoup de choses, mais je refuse d'admettre que mon mariage se soit terminé à cause d'une infidélité".

"J'ai eu besoin de prendre une décision saine pour moi et de quitter une ancienne vie. Je suis la plus heureuse et la plus saine que j'ai été depuis longtemps. Vous pouvez dire que je twerke [une danse sensuelle aux déhanchés très explicites, ndlr], que je fume du cannabis, que je suis une plouc vulgaire, mais je ne suis pas une menteuse".

Miley Cyrus a récemment affirmé auprès du magazine Elle ne "pas s'identifier au rôle stéréotypé de la femme mariée" et qu'"elle était très attirée par les femmes". Plus jeune, elle s'était définie comme "pansexuelle".

