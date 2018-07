"Aujourd'hui, nous commémorons dix ans de l'opération des services de renseignement militaire la plus audacieuse, la plus osée et la plus couronnée de succès de ces derniers temps (...), qui s'est faite sans verser une seule goutte de sang", a salué le chef de l'Etat colombien.

KEYSTONE/EPA EFE/DANIEL MUNOZ

(sda-ats)