Le millésime valaisan 2019 est de qualité, selon l’Office cantonal de la viticulture. Sur le plan quantitatif en revanche, les quantités encavées, 45,8 millions de kilos, sont légèrement inférieures à la moyenne décennale et en baisse de 12,7% par rapport à 2018.

Avec 25,5 millions de kilos de raisins rouges et 20,3 millions de kilos de raisins blancs, la récolte valaisanne 2019 est inférieure de 12,7% par rapport à 2018 (52,5 millions de kilos) et de 2,8% à la moyenne décennale, indique l'OCV dans son rapport sur les vendanges 2019 publié lundi. Cette baisse peut s’expliquer en partie par la décision du 24 juin 2019 de l’Interprofession de la vigne et du vin d’abaisser les quotas de production.

L’année 2019 peut être qualifiée d’exigeante pour les vignerons. Si les conditions climatiques clémentes des mois de février et mars ont permis un démarrage précoce de la végétation, la fraîcheur inhabituelle enregistrée en mai l’a sensiblement ralentie.

La floraison a débuté avec une semaine de retard sur la moyenne décennale. Les fortes chaleurs de juin et juillet ont contribué à un développement soutenu de la vigne.

Trois épisodes de grêle

Durant l’été, de nombreux fronts orageux ont balayé la Suisse, créant des conditions favorables au développement des maladies fongiques. Le Valais a essuyé trois épisodes de grêle, provoquant localement des dégâts légers à moyens.

Les vendanges ont été officiellement ouvertes le 23 septembre. Après un début d’octobre frais et changeant, elles se sont déroulées dans une ambiance d’été indien.

Neuer Inhalt Horizontal Line