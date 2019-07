Les CFF mettront en place un millier de trains supplémentaires ainsi que le renforcement de 1800 trains réguliers durant la Fête des Vignerons à Vevey (VD). Au total, 500'000 places assises supplémentaires seront proposées du 18 juillet au 11 août.

Les spectacles en soirée se termineront vers 23h30. Des trains réguliers, mais dotés de davantage de voitures circuleront dès lors en direction de la plupart des villes de Suisse romande comme Lausanne, Genève, Fribourg et Sion, indiquent mardi les CFF. Des trains spéciaux sont également prévus pour Palézieux et Gorgier–St-Aubin–Neuchâtel–Le Landeron–Bienne.

Samedi 26 juillet, c'est le Valais qui sera à l'honneur lors de sa journée cantonale. Après la représentation en soirée, un train sera donc prolongé jusqu’à Sierre–Brigue.

Offre vaudoise

Dans le canton de Vaud, un train de nuit reliera Vevey à Aigle et Morges chaque soir après le spectacle. Il circulera à une cadence horaire et desservira presque toutes les gares de ce tronçon. Une carte journalière pour les voyages à l'intérieur de la zone mobilis et valable jusqu'à 7h00 du matin est proposée.

Environ 800'000 visiteurs sont attendus à Vevey durant la manifestation. Pour gérer les départs et arrivées, du personnel supplémentaire sera présent sur place: 500 assistants clientèle sont prévus.

