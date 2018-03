Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mercredi. Les marchés ont été affaiblis en fin de séance par des commentaires de la banque centrale américaine confirmant sa volonté de poursuivre la remontée graduelle des taux d'intérêt.

Le Dow jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a perdu 0,67%, à 24'797,78 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,22%, à 7218,23 points. L'indice élargi S&P 500 a pour sa part reculé de 0,55% à 2701,33 points.

Les trois indices s'affichaient dans le vert avant la diffusion du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Dans ce document, ses membres estiment que la croissance de l'économie américaine, dopée à court terme par les réductions d'impôts de l'administration Trump, pourrait nécessiter une remontée des taux d'intérêt un peu plus rapide que prévu.

La banque centrale tablait jusque là sur trois relèvements de taux d'intérêt cette année après trois déjà l'an passé. Certains participants, minoritaires, doutent toutefois encore de l'accélération de l'inflation.

Ces commentaires "ne sont pas nouveaux, mais sont une confirmation", a estimé Art Hogan de Wunderlich Securities. Selon lui, les minutes posent les bases d'une première remontée des taux à la prochaine réunion du comité, en mars. "Et cette confirmation infuse doucement sur le marché de la dette."

Après la dégringolade des indices en début de mois, et leur remontée tout aussi rapide, "nous sommes encore dans une phase de turbulences, de réajustements techniques", a souligné M. Hogan. "Cette volatilité va devenir la norme, et non plus l'exception", a-t-il avancé.

