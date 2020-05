Suite aux trois nuits de violences à Minneapolis, 500 soldats de la Garde nationale ont été déployés dans la ville américaine. Leur mission sera de rétablir le calme.

Ces hommes de la Garde nationale de l'Etat du Minnesota "offriront un soutien aux autorités civiles, aussi longtemps qu'on le leur demandera, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens", précise le texte. Le gouverneur de l'Etat Tim Walz avait signé un décret jeudi après-midi pour autoriser l'intervention de la Garde nationale.

Pendant la nuit, des soldats ont déjà "participé à plusieurs missions" avec les pompiers et pour lutter contre les "troubles civils", précise le communiqué. Ils ont continué à affluer vers Minneapolis jusqu'au petit matin, jusqu'à être 500 "en position". En outre, 200 policiers de l'Etat, ainsi que des hélicoptères, ont également été mobilisés.

Des manifestations contre les violences policières ont dégénéré pour la troisième nuit consécutive: un commissariat a été incendié dans les quartiers nord de la ville et une trentaine de magasins ont été pillés. Elles font suite à la mort, lundi soir, de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, qui semble avoir été asphyxié par un agent lors d'une interpellation musclée, selon une vidéo de la scène devenue virale.

Les quatre policiers impliqués ont été licenciés, et les autorités locales et fédérales enquêtent. Mais aucune inculpation n'a encore eu lieu, ce qui alimente colère et frustrations.

