En fin de contrat chez les Devils en NHL, Mirco Müller ronge son frein à Vancouver au côté de sa compagne canadienne.

L'interruption des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus ne fait pas vraiment ses affaires.

La franchise du New Jersey n'ayant aucune chance de prendre part à d'hypothétiques play-off, Mirco Müller aurait probablement répondu favorablement à une convocation du coach de l'équipe nationale Patrick Fischer pour le championnat du monde. En risquant une blessure susceptible le priver d'un nouveau contrat.

"On peut bien faire une exception pour un championnat du monde disputé à domicile", lâche le solide défenseur zurichois, joint au téléphone par Keystone-ATS, alors que le Mondial de Zurich et Lausanne aurait dû démarrer ce vendredi. "Même si j'aurais certainement dû longuement y réfléchir", poursuit-il.

"Une nouvelle dynamique"

Mirco Müller aurait vraisemblablement pu rapidement rejoindre l'équipe nationale durant sa phase de préparation. Les Devils pointaient au 14e rang de la Conférence Est au moment de l'interruption de la NHL le 12 mars, à 13 points de la 8e et dernière place qualificative pour les play-off.

La franchise de Newark a payé cher un début d'exercice catastrophique (six défaites dans ses six premiers matches). "Nous avions beaucoup de nouveaux joueurs (réd: P.K. Subban, Wayne Simmonds ou le no 1 de la draft Jack Hughes). C'était prometteur sur le papier. Mais d'autres facteurs rentrent en ligne de compte, comme l'alchimie", souligne Mirco Müller.

Jeunes et inexpérimentés, les Devils ont rapidement perdu confiance. Le départ du coach principal John Hynes, remplacé début décembre par son assistant Alain Nasreddine, a quelque peu changé la donne pour une équipe qui a gagné 10 de ses 17 derniers matches. "Ca nous a apporté une nouvelle dynamique. Mais soudain tout s'est arrêté", lâche Mirco Müller.

Surnuméraire à 19 reprises

Le natif de Winterthour a lui-même vécu des hauts et des bas cette saison. Malgré des prestations qu'il juge "plutôt constantes", il s'est retrouvé surnuméraire à 19 reprises. Le départ du capitaine Andy Greene, transféré aux New York Islanders à la mi-février, lui a toutefois permis de rebondir.

Mirco Müller s'est ainsi retrouvé aligné très régulièrement au côté de la star P.K. Subban. Avec à la clé un temps de jeu supérieur à 21'30'' lors de 8 des 12 dernières parties. "Ce n'est jamais drôle d'être surnuméraire. Mais avec l'expérience, tu sais qu'il ne sert à rien de t'énerver. Il faut savoir rester professionnel, et avoir conscience que ta chance reviendra forcément", poursuit-il.

Le Zurichois apprécie le fait d'évoluer dans le même duo que le très offensif P.K. Subban: "Jouer à ses côtés me convient. Et en dehors de la glace, il attire l'attention. Il se passe toujours quelque chose avec lui", lâche-t-il à propos d'un joueur dont la cote de popularité a encore augmenté depuis qu'il est en couple avec l'ex-star du ski alpin Lindsey Vonn.

Pense-t-il que la saison reprendra son cours en NHL? "De nombreux aspects jouent un rôle. Les play-off rapportent beaucoup d'argent. Mais il nous faudrait deux ou trois semaines pour être en mesure de jouer, car nous ne sommes pas en forme optimale", explique Mirco Müller, qui espère bien obtenir un nouveau contrat avec les Devils. "Mais il n'y a rien de nouveau à ce sujet", glisse-t-il.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram