Le missile testé dimanche a "touché avec précision sa cible après plus de 500 km de vol", selon le Pentagone.

La Russie et la Chine ont dénoncé mardi le premier test de missile de portée intermédiaire des Etats-Unis depuis la Guerre froide, conséquence de la fin du traité de désarmement nucléaire INF. Elles pointent du doigt le risque d'"escalade" des tensions militaires.

"Nous regrettons tout cela. Les Etats-Unis prennent de manière flagrante le chemin d'une escalade des tensions militaires, mais nous ne céderons pas à la provocation", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences russes.

Selon lui, le "délai extrêmement serré" qu'il a fallu aux Etats-Unis pour procéder avec succès à ce test d'un nouveau missile après la fin du traité INF démontre que Washington s'était préparé de longue date à la mort de ce texte signé entre les deux pays en 1987.

"En un temps si court, il est quasiment impossible de mener de tels tests, à moins de s'y être préparé à l'avance. Il s'agit d'une confirmation visible que Washington se préparait (...) depuis longtemps à se retirer du traité", a-t-il ajouté.

Course aux armements

Dans des termes très similaires, le porte-parole de la diplomatie chinoise Geng Shuang a estimé que le geste de Washington allait "relancer la course aux armements et conduire à une escalade des confrontations militaires, ce qui aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale".

Ce tir de missile "prouve que le véritable objectif du retrait américain était (...) d'avancer sans retenue vers le développement de missiles et de lutter pour la supériorité militaire unilatérale", a-t-il martelé.

Le test a été effectué dimanche depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie. "Le missile testé a quitté sa rampe de lancement terrestre et touché avec précision sa cible après plus de 500 km de vol", a précisé le Pentagone.

Dénoncé début février

Après six mois d'un dialogue de sourds, la Russie et les Etats-Unis ont pris acte début août de la fin du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF), qui abolit l'usage - par les deux puissances seules - des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km.

Signé à la fin de la Guerre froide, ce texte avait mis un terme à la crise des euromissiles déclenchée par le déploiement en Europe des SS-20 soviétiques à têtes nucléaires. Il avait été dénoncé par Donald Trump le 1er février, puis par Moscou le lendemain, les deux pays s'accusant mutuellement de le violer.

Début août, le président russe Vladimir Poutine avait une nouvelle fois appelé Washington à un "dialogue sérieux" sur le désarmement pour "éviter le chaos".

L'engin testé dimanche est conventionnel, mais tout missile peut, par la suite, être équipé de tête nucléaire.

