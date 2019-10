Borussia Mönchengladbach a repris la tête de la Bundesliga à la faveur de son succès 4-2 contre Eintracht Francfort lors de la 9e journée. Le Borussia compte un point d'avance sur le Bayern Munich.

Les Suisses de Mönchengladbach ont joué un rôle prépondérant dans ce succès. Nico Elvedi a signé le 3-1 de la tête à la 75e alors que Denis Zakaria a marqué le 4-2 à la 85e d'une frappe du droit.

Yann Sommer et Breel Embolo ont aussi participé à la victoire, l'attaquant donnant la passe décisive sur le premier but de Thuram. Mais il a dû sortir à la 35e, en raison de problèmes musculaires. En face, Gelson Fernandes et Djibril Sow étaient titulaires pour les visiteurs.

Wolfsburg (sans Mbabu et Steffen remplaçants, ainsi que sans Mehmedi blessé), a été tenu en échec 0-0 par Augsburg (avec Lichtsteiner). Les Loups ont ainsi manqué l'occasion de partager la tête du classement avec "Gladbach".

