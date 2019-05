Dans son dernier relevé, le cabinet Bisnode relève que parmi les 1562 sociétés ayant déposé leur bilan entre janvier et avril, les secteurs les plus touchés étaient l'hôtellerie-restauration, l'artisanat et la construction. (archives)

Sur les quatre premiers mois de l'année, moins d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte en Suisse par rapport à la même période l'an passé.

Dans le même temps, davantage de sociétés ont été créées dans le pays, à l'exception de la Suisse centrale et du Tessin, selon un communiqué du cabinet Bisnode publié mercredi.

De janvier à avril 2019, le nombre de faillites a reculé de 4% sur un an. Au total, 1562 sociétés ont été concernées. La Suisse romande (+11%), le Tessin (+4%) et Zurich (+2%) ont été les plus touchés. Rien qu'en avril, 360 entreprises ont disparu, soit 3% de plus en un an.

Le plus gros risque d'insolvabilité concerne l'hôtellerie-restauration, l'artisanat et la construction. Les secteurs qui semblent les plus protégés sont l'immobilier, les services à la santé ou les sociétés d'investissement.

Sur le premier tiers de l'année, le nombre de créations d'entreprises a progressé de 4% en un an, avec 15'249 nouvelles sociétés. Les régions Mittelland (+13%), est (+10%) et nord-ouest (+5%) ont été les plus dynamiques, à l'inverse de la Suisse centrale (-4%) et du Tessin (-1%). La Suisse romande compte trois entreprises de plus sur le registre du commerce par rapport à il y a un an, avec 3466 sociétés, selon Bisnode.

En avril, le nombre de nouvelles entreprises a reculé de 1% sur un an à 3651 entités en Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line