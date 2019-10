Les femmes diplômées d'une formation professionnelle supérieure occupent encore moins souvent une fonction dirigeante que les hommes. C'est le cas aussi bien avant qu'après la formation, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Chez les personnes ayant acquis un diplôme fédéral, la moitié des hommes détenaient déjà un poste de cadre avant d'entamer leur formation, alors que seul un tiers des femmes étaient dans la même situation, indique l'OFS dans son étude publiée mardi. Une année après la formation, la proportion atteignait environ deux tiers chez les hommes et demeurait inférieure à la moitié chez les femmes.

Parmi les titulaires d'un brevet fédéral, la part de cadres chez les femmes augmente de 13 points (passant de 23 à 36%), alors qu'elle passe de 33 à 49% chez les hommes. La proportion de femmes occupant une fonction dirigeante est la plus faible parmi les diplômés d'une école supérieure: 9% (contre 19% pour les hommes) avant le début de la formation et 22% (contre 43%) après l'obtention du diplôme.

Au niveau du salaire, l'écart le plus important entre les sexes concerne aussi les diplômés des écoles supérieures. Le calcul du revenu médian standardisé montre un écart de 700 francs, alors qu'il est de 100 francs pour les brevets fédéraux et de 200 pour les diplômes fédéraux. Bien que les femmes aient plus souvent accompli des formations dans des domaines où le revenu médian est inférieur à la moyenne, ce fait ne suffit pas à expliquer entièrement cet écart.

Un diplômé sur six est cadre

Des différences entre les sexes apparaissent en outre dans l'exercice d'une activité indépendante: les femmes titulaires d'un diplôme fédéral travaillent nettement plus souvent à leur compte (21%) que leurs collègues masculins (10%). Parmi les titulaires d'un brevet fédéral ou d'un diplôme d'une école supérieure, la proportion des indépendants une année après la fin de la formation se situe par contre entre 2 et 4%, indépendamment du sexe.

Hommes et femmes confondus, environ un diplômé sur six d'une formation professionnelle supérieure accède à une fonction dirigeante, note par ailleurs l'OFS. L'office a comparé la situation des personnes ayant suivi une formation professionnelle supérieure avant le début des cours et une année après l'obtention de leur titre en 2016. La part des cadres est passée de 14 à 33% pour les diplômés des écoles supérieures, de 29 à 44% pour les titulaires d'un brevet fédéral et de 48 à 63% pour ceux d'un diplôme fédéral.

Neuer Inhalt Horizontal Line