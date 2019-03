La Maison Cailler, à Broc (FR), a vu sa fréquentation diminuer de 2% en 2018 sur un an pour passer juste sous 400'000 visiteurs. Le musée propose un renouvellement partiel de son offre pour les 200 ans de la marque de chocolat du groupe alimentaire vaudois Nestlé.

Parmi les nouveautés, des chocolatiers Cailler coulent désormais leurs créations sous les yeux du public, a indiqué lundi Nestlé Suisse. L’exposition sur l’évolution de la fabrication du chocolat jusqu’à nos jours compte pour sa part des objets inédits ayant contribué à faire de Cailler une icône suisse, précise le communiqué.

Nestlé Suisse annonce que grâce à un nouveau système de billetterie en ligne il est désormais possible de planifier son heure de visite. A noter encore qu'il en coûtera plus cher pour visiter l'attraction brocoise. Les tarifs passent notamment de 12 à 15 francs pour les adultes et de 9 à 12 francs pour les étudiants et les seniors.

La Maison Cailler fera par ailleurs l'objet d'une journée portes ouvertes le 24 mars.

